阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝は１９日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で行われている新人合同自主トレで屋外練習には姿を見せず、別メニューでの調整となった。立石は１７日の練習で下肢の張りを訴え、途中離脱したことが発表されていた。