◆米男子ゴルフツアーソニー・オープン最終日（１８日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）６打差１３位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、２ボギーの６７をマークし、通算９アンダーでホールアウトした。Ｕ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「この４日間の中で一番ショット、パットともにいい感じでプレーできた。昨日までとの違いに自分自身がとまどって、なかなかう