「12時間で1057人と行為」──という前代未聞の"記録"で知られる、イギリスのお騒がせインフルエンサーのボニー・ブルー（26）。ボニーは、過激な言動をSNS上でとることでユーザーを会員制サイトに引き込み、より露骨な有料コンテンツを販売している。イギリスにとどまらず、オーストラリアやインドネシアなどの観光地で一般の男性を巻き込んだ過激な企画を次々と打ち出して、世界中に悪名を轟かせる存在となった。【写真】小さな