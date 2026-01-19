嵐の櫻井翔が１９日、都内で「チューリッヒ保険会社新ＣＭ発表会」に出席し、今年の抱負を語った。同社の新ＣＭに出演する櫻井は、撮影時も着用した青色のシャツにグレーのジャケット姿で登壇。普段、車を使うシチュエーションについて「日本全国、取材でいろいろな場所に行っています。日常的に自分で運転する機会も多い。気分転換も含めてドライブすることも多いです。運転する時は首を振って左右を必ず目視している」と安