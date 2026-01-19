九州の季節外れの暖かさは今日19日までで、明日20日の「大寒」から気温が大きく下がります。週末にかけて冬型の気圧配置が続き、真冬の寒さになるでしょう。特に、21日(水)〜24日(土)は寒気の流れ込みが強まり、平野部でも雪が舞い、積雪する所がある見込みです。暖かさは今日19日まで夜は風が強まる先週の後半から九州は季節外れの暖かさが続いていますが、この陽気も今日19日までです。今日19日、九州は昼前後まで晴れて、最高