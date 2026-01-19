あなたは読めますか？突然ですが、「懺悔」という漢字読めますか？キリスト教や仏教などの宗教的な文脈で使われる言葉ですが、日常会話ではあまり使われないため、二文字とも音読みの熟語ですが、読み方や意味を知らない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ざんげ」でした！「懺悔（ざんげ）」とは、仏教語に由来し、過去に犯した罪や過ちを深く反省し、神仏や他人に告白して許しを請うことを意味します。自分の良