１９日、爆発事故に関する記者会見。（包頭＝新華社記者／連振）【新華社フフホト1月19日】中国内モンゴル自治区包頭市は19日、同市の鉄鋼メーカー内蒙古包鋼鋼聯の鋼板工場で18日に起きた爆発事故に関する記者会見を開き、2人の死亡が確認されたと発表した。8人と連絡が取れておらず、84人が病院で手当てを受けているという。１９日、爆発事故に関する記者会見。（包頭＝新華社記者／連振）