衆議院の解散・総選挙に向けて、立憲民主党と公明党が結成する新しい党「中道改革連合」に、三重県内の立憲民主党の3人の衆議院議員が参加することを表明しました。16日、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が、中道勢力の結集を目指す新しい党「中道改革連合」の設立を発表しました。17日、立憲民主党三重県連の常任幹事会が開かれ、県内の党所属の3人の衆議院議員全員が新党「中道改革連合」に参加する意思を確認しました。