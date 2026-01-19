国内ラグビー最高峰リーグワンの第5節が17日行われ、三重ホンダヒートが今シーズンの初勝利を目指して、東京サントリーサンゴリアスと対戦しました。ヒートは今シーズン初出場のテビタ・リーのトライなどで前半リードする場面もありましたが、後半に逆転を許し30-15で負け、開幕から5連敗となりました。三重ホンダヒートの次の試合は1月24日に栃木県で行われ浦安D−Rocksと対戦します。