嵐の櫻井翔（４３）が１９日、都内で行われた「チューリッヒ保険会社新ＣＭ発表会」に出席した。櫻井は同ＣＭにイメージキャラクターとして起用されており、保険や自動車をテーマにトークを展開。「自分で運転する機会が多くて日常的に運転しています」と言い、「寄り添う保険であることが伝わるＣＭになっている」とアピールした。また、今年も２週間が過ぎ、「日本全国いろんなところに取材に行かせていただいている」と