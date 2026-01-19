全国で約49万人が出願している大学入学共通テストが17日から全国で一斉に始まり、三重県内でも7つの会場で試験が行われました。17日、18日の2日間行われる今年の大学入学共通テストには、県内で約6500人が出願しました。試験は県内7つの会場で行われ、この内、津市の三重大学では県内最多の約3900人が試験に臨みました。会場周辺は、朝から冷たい空気に包まれながらも雲一つない快晴となり、受験生たちは白い息を吐きながらそれぞ