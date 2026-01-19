県内全ての警察署の署長らが集まる警察署長会議が16日、三重県警察本部で開かれ、県内でも相次ぐ詐欺被害の防止をはじめとした今年の重点目標を確認しました。会議には、県内18の警察署の署長や警察本部の幹部ら約80人が出席しました。敦澤洋司本部長は、去年、被害額が過去最悪となった特殊詐欺をはじめとした詐欺被害について「極めて深刻な状況で、検挙と抑止の両面で取り組みを強化する必要がある」と述べた上で、抑止対策につ