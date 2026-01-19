三重県内で創業を考えている人達を対象に開かれている「創業カレッジ」の卒表式が17日、津市で開かれ、受講者が自身の事業計画などについて発表しました。県内で創業を考えている人や、創業間もない人に必要な専門知識をより深く学んでもらおうと、小規模事業者が融資を受ける際の公的な保証人となる三重県信用保証協会が毎年開いているものです。卒業式には、去年10月から3カ月間にわたってマーケティングの基礎や財務会計、プロ