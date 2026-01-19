自民党三重県連は17日、役員会を開き、衆議院の解散・総選挙への対応などについて協議しました。三重県連の田村憲久会長は、衆議院の解散・総選挙について、長年連立を組んでいた公明党が立憲民主党と新党を結成し、自民党と選挙戦を戦うことについて「前回の自公の連立の時に公明党の支持者の方々から我々のところに応援頂いていた票が、一定程度、かなりうつるということは当然予想して選挙戦を戦かっていかなければならない」と