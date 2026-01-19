近鉄の新型一般車両「1A系」の運行が16日スタートし、名古屋駅で出発式が行われました。近鉄の名古屋線と山田線、そして鳥羽線と大阪線で運行が始まったのは新型車両の「1A系」です。名古屋線では28年ぶりとなる新型一般車両で「伝統を守りつつ進化していく」という思いが込められた青と白のカラーリングとなっています。新型車両の「1A系」には一般車両で初めての設置となる、バリアフリー対応の多目的トイレやベビーカーや大きい