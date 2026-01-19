狂言師・茂山千三郎さんの一門による公演が18日、三重県羽市で開催され大勢の人の笑い声が会場いっぱいに広がりました。鳥羽市にある賀多神社に、江戸時代中期から伝わる能と狂言の伝承に取り組む鳥羽市能楽保存会の創立20周年を記念して行われたもので、伊勢志摩地区から約500人の観客が集まりました。狂言を初めて見るという人も多くいる中、茂山千三郎さんは能と狂言の違いを説明しながら「狂言は喜劇なので心置きなく楽しんで