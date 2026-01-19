20日は強風が見込まれるとして、JR東日本秋田支社は、列車運行計画と見通しを発表しました。〇羽越線羽後本荘－吹浦（山形）間は、終日列車の運転を取りやめます。新屋－羽後本荘間は、始発から午後8時ごろまで列車の運転を取りやめます。秋田－新屋間は、一部の列車に運休が発生します。特急いなほは、すべての列車が秋田－酒田（山形）で、区間運休します。〇五能線東能代－深浦（青森）間で、列