人気ゲームポケットモンスターシリーズに登場する「ポケモン」と恐竜の化石などを比較して楽しく学ぶ特別展が17日から三重県総合博物館MieMuで始まるのを前に、16日、内覧会が開かれました。ポケモンの世界では、カセキから復元されるポケモンなどはカセキポケモンと呼ばれています。今回の特別展は、カセキポケモンと実際に見つかった恐竜などの化石や古生物を見比べることで古生物学を楽しく学んでもらおうと企画されたもので140