普段の生活では、水や牛乳、果汁飲料などを飲む機会が多いかもしれません。飲み慣れているものは、欠かすことができないものですよね。そんななかおいしくて栄養にも期待できる飲料として、「豆乳」が注目を集めています。豆乳はカフェのソイラテなどでも使用されていますが、自宅でも積極的に取り入れるとよさそうですよね。そこで今回の記事では、キッコーマンソイフーズ株式会社 マーケティング本部 商品企画部の竹内紗耶さんに