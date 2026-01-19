福岡県飯塚市片島のテンペラ画家日賀野兼一さん（56）が、200回目となる個展を自宅に構えるアトリエ・ルネッサンスで開いている。初個展から36年。明るい色調でメルヘンの世界を描いた作品を前に「今後も戦争のない理想的な世界を描いていきたい」と決意を新たにしている。25日まで。