今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『風読みのトンネル編。【バーチャルいいゲーマー佳作選】』というウスイさんの動画です。千葉県茂原市を訪れた投稿者のウスイさん。この地にある2キロメートル弱の細い山々はすごい場所だとのこと。グーグルマップに登録されているだけで、8本もの素掘り断面トンネルがあるのだとか。しかもそのほとんどは横に貫通しているのだそうです。ウスイさんによると房総半島はやたら素