＜ソニー・オープン・イン・ハワイ最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦の最終ラウンドが進行中。松山英樹はトータル9アンダー・13位タイでホールアウトした。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？前半3番から3連続バーディを奪取。その後は6番でボギーとして、後半13番でも1つ落とす展開に。それでも17番から2連続バーディ締めとして、5バーディ・2ボギーの「67