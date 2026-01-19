音楽プロデューサー・蔦谷好位置氏（49）が18日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。異色バンドの楽曲の魅力を解説した。同番組では「プロが本気で選んだ2025年のマイベスト10曲」を特集。蔦谷氏が2位に挙げたのは、2023年結成の男女5人組バンド「スーパー登山部」の「燕」だった。蔦谷氏は「この曲に喰らいすぎてライブを見に行きましたが、ここ数年ライブハウスで見た中で抜群に素晴らしかった」と絶賛し