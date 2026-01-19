高値圏での調整と、静かな主役交代 先週（1月12日週）の米国株市場は、一言で言えば「高値圏での調整と、静かな主役交代」が同時に進んだ1週間でした。年初から勢いよく上昇してきたS&P500とナスダック100は、週を通じてやや軟化しましたが、S&P500は1月12日に更新した史上最高値からわずか0.54%の水準で週を終えており、トレンドが崩れたと見るには時期尚早と言えます。 1週間では、S&P500は先週比で-0.38％の下げ