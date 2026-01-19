中国国家統計局のGDP速報値に関する資料を受け取るために並ぶ報道関係者ら＝19日、北京（共同）【北京共同】中国国家統計局が19日発表した2025年の国内総生産（GDP、速報値）は物価変動の影響を除く実質で前年比5.0％増だった。成長率は24年と同じで、「5.0％前後」としていた政府目標を達成した。自動車やスマートフォンなどの買い替えに補助金を出す大規模な消費刺激策が奏功した。25年10〜12月期の成長率は前年同期比4.5％