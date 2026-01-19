１９９０年代の広島を正捕手として支えた西山秀二さん（５８）には、レジェンド左腕にまつわる忘れがたい対決がある。通算１４８勝１３８セーブを記録した大野豊投手と、ロッテ時代に３度の三冠王に輝き中日、巨人などで活躍した落合博満選手。両者の対決には、捕手でありながら口を挟むことのできない世界があったという。一流同士が繰り広げた、勝敗の行方を超えた意地と意地のぶつかり合いを語った。◇◇初め