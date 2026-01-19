【モデルプレス＝2026/01/19】嵐の櫻井翔が出演する「チューリッヒ保険会社」スーパー自動車保険の新CMシリーズ「だから、チューリッヒ」が、1月19日より全国18都道府県にて放映開始される。【写真】STARTO国民的アイドル、新CMで“Zポーズ”を披露◆櫻井翔、新CMで歌唱CMは「対応力」篇、「チューリッヒならではの事故対応」篇、「あなたに合った保険料」篇の全3篇。「だから、チューリッヒ！」という合言葉とZを手で作るポーズで