【水曜日から数年に一度クラスの寒気襲来、警報級の大雪へ 平地でも大雪か】 気象庁は19日朝、大雪に関する全般気象情報を発表しました。 21日・水曜日から25日・日曜日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置が続く見込みです。 北日本から西日本の日本海側を中心に「警報級の大雪」となるおそれがあります。 北日本から西日本では日本海側を中心に、山地だけではなく平地でも大雪となる所があるでしょう。普段雪の少ない太平