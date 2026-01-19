身近な発酵食品で腸内環境を整える 腸内環境は健康に直結発酵食品でバランスを整える 私たちの腸の中には、1000種類以上・100兆個以上の細菌がすみついています。これらの菌は、体によい働きをする「善玉菌」と、体に悪い働きをする「悪玉菌」、善玉と悪玉のうち数が優勢な方に味方する「日ひ よ り 和 見み 菌」の3種類に分けられます。一般的に「腸内環境を整える」というのは、この3種類の細菌のバランスを整えるということ。