東京大学の松尾研究室から発足したAI開発企業のELYZAが日本語特化拡散言語モデル「ELYZA-LLM-Diffusion」を2026年1月16日に公開しました。既存の言語モデルで主流な自己回帰モデルではなく画像生成AIで発展した拡散モデルを採用しており、計算コストを抑えた高速生成を特徴としています。日本語特化拡散言語モデル「ELYZA-LLM-Diffusion」の公開https://zenn.dev/elyza/articles/f9dd010e895a34ELYZA、高速な文章生成を可能にする