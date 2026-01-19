日本時間１１時００分に中国実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）、小売売上高（12月）、鉱工業生産指数（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）11:00 予想4.6%前回4.8%（前年比) 予想1.1%前回1.1%（前期比) 小売売上高（12月）11:00 予想1.1%前回1.3%（前年比) 予想N/A前回4.0%（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（12月）11:00 予想5.0%前回