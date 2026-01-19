「FoKus Prestige Encore」 アユートは、Noble Audioより、完全ワイヤレスイヤフォンのフラッグシップ「FoKus Prestige Encore」を、アユート直販ECサイト「アキハバラ e 市場」及び正規取扱販売店にて販売する。価格は121,000円。 「前モデルのFoKus Prestigeを伝統を受け継ぎ、ワイヤレスオーディオ技術における洗練された進化を目指した」とのこと。 豊かで力強い低音を再生する8mmダイナミック型