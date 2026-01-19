◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）冬の小倉はおいしい魚やお酒を堪能できる。競馬ファンには一度は訪れてほしい素敵な場所だ。ここは３連勝中のレディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）に期待したい。一昨年のローズＳで６着とはいえ、０秒４差。昨年５月に１勝クラスで復帰すると、そこからオープンまでポンポンと上がってきた。前走の大原Ｓでは牡馬を