2026年お年玉付き年賀はがき・切手当せん番号日本郵便は19日、2026年用のお年玉付き年賀はがきと切手の当せん番号を発表した。1〜3等の当せんはがきなどを郵便局の窓口に持ち込んで賞品と引き換える。引き換えは20日〜7月21日。1等は各組共通の「455756」で、現金30万円、電子マネー31万円分、25年発行特殊切手集と現金20万円の3種類から選べる。当せん本数は計789本。2等は食品や伝統工芸品などから1点選べる賞品カタログギ