嵐の櫻井翔（43）が19日、都内で「チューリッヒ保険会社新CM発表会」に登壇し、運転時の意識について語った。ブランドアンバサダーに櫻井を起用した新CMが19日から全国18都道府県で放送される。日ごろ自身で運転する機会は多いといい、「年が明けて自分でハンドル握ることも多かったのでより安全を意識しながらハンドルを握りました。気分転換も含めて運転することは多いです」と語った。車の運転中は「必ず目視」することを強く