ステージ4の胃がんを公表した元お笑い芸人で、現在は福井県のご当地ヒーローをプロデュースしているマサ越前（伊藤政臣、35）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。抗がん剤治療の経過について報告した。マサ越前は現在、抗がん剤治療を続けており、副作用の症状に苦しむ様子をつづっている。今回の投稿では「ステージ4癌の進展について」と切り出し、「胃から肝臓に転移して初期の抗がん剤で8割よくなり、奇跡の回復と言われたが