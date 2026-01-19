ヒコロヒーが10年来の“大親友”の番組に出演し、年齢をバラしてしまう場面があった。【写真】「この日しかこの顔ない」ヒコロヒーの親友が公開した20代当時の“振袖ショット”1月15日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ゲストに稲田美紀（紅しょうが）の10年来の親友・ヒコロヒーが登場。番組MCのぺえ、RIHO（平成フラミンゴ）、稲田とともにトークを繰り広げた。同番組は、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れ