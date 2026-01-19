瀬戸内地方は、香川県で雲が広がっていますが、岡山県ではおおむね晴れています。昼過ぎ以降は次第に雲が増えるでしょう。岡山県北部では夕方から雨の降るところがある見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で15度、津山で14度でしょう。18日と同じくらいかやや高い気温になります。 20日は寒気や湿った空気の影響で曇りになり、中国山地沿いで午前は雪が降る見通しです。朝の最低気温は岡山で4度、津山で3度、高松で6度でしょ