全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年1月31日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[ペトラ マルシンコ] 2 - 0 [タチヤナ マリア] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第2日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子シングルス1回戦で、ペトラ マルシンコとタチヤナ マリアが対戦した。第1セットはペトラ マルシンコが6-3で先取。