V・ファーレン長崎は昨シーズンのJ２を２位で終え、８年ぶりのJ１昇格を果たした。途中就任した高木琢也監督の堅実なマネジメントとJ２では豊富なタレント力を強みに、悲願の昇格を勝ち取ったが、J１で残留、さらに上位躍進を目ざすには戦術的なアップデートとJ１基準の補強、この２つを外すことはできない。２月にスタートする百年構想リーグに降格はないが、来る26-27シーズンを待たず、長崎は積極的な補強を行なっている。