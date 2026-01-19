日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地１月18日に開催されたラ・リーガ第20節で、首位のバルセロナとホームで対戦。２−１で金星を挙げた。だが、この試合に先発した久保が66分に負傷。スプリントした際に左のハムストリング付近を痛めてピッチに倒れ込み、ストレッチャーに乗せられて交代となった。スペインメディア『Futbol Fantasy』によれば、試合後の会見で、ソシエダのペレグリーノ・マタラッツォは日