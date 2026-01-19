19日11時現在の日経平均株価は前週末比695.40円（-1.29％）安の5万3240.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は437、値下がりは1109、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は159.11円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が79.42円、ＳＢＧ が38.51円、ＴＤＫ が32.59円、豊田通商 が25.97円と続いている。 プラス寄与度トップはイオン