19日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝157円68銭前後と、前週末午後5時時点に比べ48銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円27銭前後と40銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース