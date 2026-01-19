5人組グループ・嵐の櫻井翔が19日、都内で行われたチューリッヒ保険会社『自動車保険の新CM発表会』に登壇した。櫻井がプライベートでの失敗から「あったらいいなと思う保険」を発表した。【写真】さわやか笑顔で「Z」ポーズの櫻井翔まず櫻井はあったらいいなと思う保険について「忘れ物うっかり救済保険」と挙げ「『家にスマートフォンや鍵を忘れちゃいました』とか日常的なうっかり忘れ物に対応してくれると安心感があるなと