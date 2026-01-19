男性アイドルグループ「SHY」が28日に「ごめんなSHY」でCDデビューする。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」をコンセプトに昨年9月に結成。スポニチアネックスは、新グループ誕生を記念し、9人にソロインタビュー。ラストは「目が合わせられなくてごめんなSHY」のあいさつでおなじみのシャイブラック・仙波七星（17）。「金髪です！」とコメントを添えた自画像に律儀さを感じます。――「七星」の名前の由来