日本ハムのフランミル・レイエス内野手が１８日（日本時間１９日）、母国・ドミニカ共和国で行っている自主トレの様子を公開。お腹周りがスッキリとシェイプアップした画像をアップした。「この日のトレーニングには訪問者がいました」とつづったレイエス。最愛の母が練習場所を訪問した中、黙々とトレーニングをこなした。淡いブルーのロングＴシャツにはじっとりと汗がにじみ、スピードを強化するトレーニングでは機敏な動き