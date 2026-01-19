東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で、逮捕された男の刑事責任能力を調べるための鑑定留置が19日から始まりました。2025年11月、足立区で盗難車が暴走して歩行者らをはね、2人が死亡し12人が重軽傷を負い、車を運転していた横尾優祐容疑者（37）が殺人などの疑いで逮捕されています。東京地検は、横尾容疑者の刑事責任能力を調べるため、19日から鑑定留置を始めました。横尾容疑者は、殺人などの容疑については黙秘してい