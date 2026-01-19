1月10日放送の『さんまのお笑い向上委員会』（フジテレビ系）で、コント日本一を決める『キングオブコント2025』（TBS系）で王者となったお笑いコンビ・ロングコートダディ堂前透さん、兎さんがゲスト出演。MCの明石家さんまさんから、ギリギリでなかなか優勝できないロングコートダディが無冠の帝王でかっこよかったのに「なんか優勝って。『え〜？』って感じやったわ」と意に沿わない優勝だったと言われました。すると、堂前さん