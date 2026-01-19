Image: 株式会社UNOU こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ここ数年で大手スポーツ自転車メーカーからも発売されるなど、自転車界隈では電動空気入れがどんどん登場中。労力も不要、軽量コンパクトでツーリングにも便利、空気圧だって自動調整とくれば使わない手はないのでは？machi-yaに登場した「Tirepower E7」もそのひとつで、片手サイズで各種