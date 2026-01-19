【元局アナ青池奈津子のメジャー通信】「初めて練習場に行った日にね、１５歳の男の子相手に５回も負けたんだ、５分とかからずに。だから、うまくなりたいと思った」イバン・ヘレラとの会話は、趣味のＭＭＡ（総合格闘技）の話から始まった。パナマ出身のイバン。１７歳でプロ入りし、単身でドミニカ共和国のルーキーリーグからはい上がってきたゆえか、年齢以上に大人びた貫禄を持ち合わせている。その彼がＵＦＣを見て自分も